Die verrücktesten Bars LondonsJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.11.2018: Die verrücktesten Bars Londons
42 Min.Folge vom 16.11.2018Ab 12
Einmal wie Harry Potter in einem Kessel Zaubertränke zusammenrühren oder aus einem richtigen Jungbrunnen trinken - es gibt eine Bar, in der das möglich ist. In London hat sich Johannes Zenglein für "Abenteuer Leben täglich" die verrücktesten Pubs angesehen.
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Genre:Verbraucherinformation, Wissenschaft
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins