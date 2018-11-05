Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.11.2018: Fahrschule Indien
42 Min.Folge vom 05.11.2018Ab 12
Tuk Tuks, Lkws, Fahrräder, Fußgänger und heilige Küche - auf Indiens Straßen herrscht das blanke Chaos. Regeln gibt es zwar, doch keiner hält sich an sie. Lautes Hupen genügt und ist sogar Pflicht. Wie kann der europäische Reisende sich in diesem wirren System zurechtfinden? Reporter Markus Henssler will das herausfinden, indem er in der indischen Metropole Delhi den Führerschein macht. Ungewöhnliche Schilder und seltsame Regeln sind nur Theorie, die wirkliche Herausforderung lauert auf der Straße. Ein deutscher Fahrschüler wagt sich in den Linksverkehr auf Delhis heißem Pflaster.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
