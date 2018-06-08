Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Top Lasagne-Tricks

Kabel Eins
Folge vom 08.06.2018
Top Lasagne-Tricks

Top Lasagne-TricksJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 08.06.2018: Top Lasagne-Tricks

35 Min.
Folge vom 08.06.2018
Ab 12

So habt ihr Lasagne garantiert noch nie gesehen. Showkoch Stefan Opgen-Rhein verwandelt den Klassiker in vier abgefahrene Fast-Food-Gerichte: Pancake-Frühstücks-Lasagne, Mini Lasagne Muffins und Schokokeks-Lasagne. Garantiert echte Hingucker und einfach nachzukochen. / Der Reifenshop in Indien ist in den meisten Fällen gar kein Shop. Die wenigsten Europäer würden hier überhaupt eine Dienstleistung erwarten: ein Reifenstapel am Straßenrand, dazu ein wackliges Schild - das ist alles. Der "Besitzer" des Reifenstapels harrt nun der Dinge, die da (hoffentlich) kommen.

