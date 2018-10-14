Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 14.10.2018
Abenteuer Leben am Sonntag

Achim Müllers erste Station ist heute Dresden, drei Kandidaten und diese Aufgabe: Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat und Rahmchampignons. Ob das jemand hinbekommt? Außerdem soll sich die Jugend an einem Hackbraten versuchen. Was für Fleisch braucht man, wie müssen die Kartoffeln für die Beilage beschaffen sein und was kommt alles in eine Pilzrahmsoße - außer Pilze?

