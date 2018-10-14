Jugend kann nicht kochen: FleischeslustJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 14.10.2018: Jugend kann nicht kochen: Fleischeslust
90 Min.Folge vom 14.10.2018Ab 12
Achim Müllers erste Station ist heute Dresden, drei Kandidaten und diese Aufgabe: Wiener Schnitzel mit Kartoffel-Gurkensalat und Rahmchampignons. Ob das jemand hinbekommt? Außerdem soll sich die Jugend an einem Hackbraten versuchen. Was für Fleisch braucht man, wie müssen die Kartoffeln für die Beilage beschaffen sein und was kommt alles in eine Pilzrahmsoße - außer Pilze?
