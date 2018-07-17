Zum Inhalt springenBarrierefrei
Geheimnisse der französischen Küche

Kabel EinsFolge vom 17.07.2018
42 Min.Folge vom 17.07.2018Ab 12

Frankreich ist berühmt für seine Küche, die sogar seit 2010 zum UNESCO Weltkulturerbe gehört. Kein Wunder, bei dieser Dichte an Sterneköchen und edlen Restaurants. Viel zu kompliziert für zuhause? Nichts da! Wir haben uns in Annecy von der französischen Hobbyköchin und Bloggerin Anouck Grau bekochen lassen, die dabei ein paar Geheimnisse von großen Klassikern ausgeplaudert hat. Und: Gesundheitsgadgets

