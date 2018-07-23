Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.07.2018: Auf Ottos Spuren
43 Min.Folge vom 23.07.2018Ab 12
Otto Waalkes wird 70 und präsentiert sich bei "Abenteuer Leben täglich" und in der exklusiven kabel eins-Doku so seriös und nachdenklich wie selten zuvor. Vielleicht ist es das fortgeschrittene Alter, vielleicht aber auch der Wunsch, sich auch mal ernst genommen zu fühlen und zur Abwechslung den wahren Otto zu präsentieren, der spannende und wahre Geschichten zu erzählen hat. Und: D.I.Y. Terrassenteich - die Ruhe-Oase für kleines Geld! / Kampf gegen Langfinger im Gartencenter
