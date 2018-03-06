Johannes on Tour: Japan FoodJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.03.2018: Johannes on Tour: Japan Food
45 Min.Folge vom 06.03.2018Ab 12
Japanische Küche bedeutet für uns Europäer vor allem Sushi und Miso-Suppe. Doch Sushi ist für die Japaner eher ein schneller Snack zum Mittag. Was steht in Japan auf dem Esstisch? Das will unser Reporter Johannes Zenglein für uns vor Ort herausfinden. In Tokio besucht er "Inakaya", eines der besten Restaurants des Landes. Hollywoodstars schätzen das Lokal für das exzellente Seafood. Und: Echtzeitkochen Gulasch reloaded
