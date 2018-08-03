Freitag: Achim testet: Können Influencer kochen?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.08.2018: Freitag: Achim testet: Können Influencer kochen?
43 Min.Folge vom 03.08.2018Ab 12
Die Bodypainting-Weltmeisterschaft 2018: Jedes Jahr treffen sich in Klagenfurt am Wörthersee die besten Körper-Künstler der Welt. Ob mit Pinsel, Schwamm oder Airbrush - Kunstwerke entstehen hier nicht auf Leinwand, sondern auf nackter Haut. Aber wer ist der Beste? Holt Deutschland den WM-Pokal? Und: JKNK Spezial: Foodtruck Festival
