Abenteuer Leben am Sonntag

Mein verrückter Nachbar: Gulfstream statt Gartenzwerg

Kabel Eins Folge vom 16.08.2018
Mein verrückter Nachbar: Gulfstream statt Gartenzwerg

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.08.2018: Mein verrückter Nachbar: Gulfstream statt Gartenzwerg

43 Min. Ab 12

Buchholz in der Nordheide: Wo andere Bewohner der Gemeinde Gartenzwerge im Vorgarten haben, hat sich Helmut Faber für einen deutlich Aufsehen erregenderen Mitbewohner entschieden. In seinem Garten steht ein Original Hollywood-Privatjet, der Menschen aus ganz Deutschland anlockt. Aus dem ehemaligen Gulfstream hat der Flugzeugliebhaber einen echten Flugsimulator gemacht. Er bietet verschiedene Events an, auf denen man sich wie ein echter Hollywoodstar fühlen kann.

