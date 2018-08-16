Mein verrückter Nachbar: Gulfstream statt GartenzwergJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.08.2018: Mein verrückter Nachbar: Gulfstream statt Gartenzwerg
Folge vom 16.08.2018
Buchholz in der Nordheide: Wo andere Bewohner der Gemeinde Gartenzwerge im Vorgarten haben, hat sich Helmut Faber für einen deutlich Aufsehen erregenderen Mitbewohner entschieden. In seinem Garten steht ein Original Hollywood-Privatjet, der Menschen aus ganz Deutschland anlockt. Aus dem ehemaligen Gulfstream hat der Flugzeugliebhaber einen echten Flugsimulator gemacht. Er bietet verschiedene Events an, auf denen man sich wie ein echter Hollywoodstar fühlen kann.
Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2000
