Abenteuer Leben am Sonntag

Jugend kann nicht kochen: Fußball-Spezial

Kabel Eins
Folge vom 23.08.2018
Jugend kann nicht kochen: Fußball-Spezial

Jugend kann nicht kochen: Fußball-SpezialJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 23.08.2018: Jugend kann nicht kochen: Fußball-Spezial

42 Min.Folge vom 23.08.2018Ab 12

Chefkoch Achim Müller stellt heute mal eine leicht abgewandelte Form seiner berüchtigten These auf: Fußballer können nicht kochen! "Abenteuer Leben täglich" lässt deshalb fünf Kicker gegeneinander antreten. Die Sportart: kochen! Sie sollen ein typisches Stadionessen auf die Teller zaubern: selbstgemachte Frikadellen mit Pommes Frites rot-weiß.

