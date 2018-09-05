Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 05.09.2018: Hoffmann on Tour: Südkorea
42 Min.Folge vom 05.09.2018Ab 12
Es ist wieder soweit - Dirk Hoffman ist on Tour. Dieses Mal ist er in Südkorea unterwegs und wirft einen Blick in die einheimischen Töpfe. Warum lieben die Südkoreaner ihr Kimchi so sehr? Essen die wirklich lebendige Tintenfische? Und warum schauen beim koreanischen Internettrend "Muk-Bang" tausende Nutzer anderen Leuten beim Essen zu? Und: Top 5 BBQ USA
