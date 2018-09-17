Die Wasserrutschen Revolution: "Storm Force 1" - Die erste Windrutsche der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.09.2018: Die Wasserrutschen Revolution: "Storm Force 1" - Die erste Windrutsche der Welt
74 Min.Folge vom 17.09.2018Ab 12
Im Spaßbad 'Aquamagis' in Plettenberg entsteht eine weltweit einzigartige "Wasserrutsche". Die Storm Force 1. Der Name ist nicht einfach nur schick ausgedacht, sondern tatsächlich Programm. Denn bei dieser Rutsche steigen die Gäste nicht, wie sonst üblich, oben ein und sausen in die Tiefe. Im Gegenteil: Storm Force 1 funktioniert allein mit Windkraft. Die Idee: Adrenalin-Junkies werden mit Hilfe einer riesigen Turbine durch eine Röhre gepustet - und das bis zu 60 km/h schnell und immer im Kreis. Das gab es noch nie.Für das Erlebnisbad ist die Weltneuheit eine Megainvestition und ein Risiko.
