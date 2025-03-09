Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 09.03.2025
Folge vom 09.03.2025: Neue Photovoltaik-Ideen im Test

89 Min.Folge vom 09.03.2025Ab 12

Den eigenen Strom produzieren, auf regenerative Energie setzen und unabhängig vom Netz sein. Davon träumen laut aktuellen Umfragen so viele Deutsche wie noch nie. Doch lohnt sich diese Investition wirklich? Oder zahlt man aufgrund hoher Anschaffungskosten und wenig Ertrag am Ende drauf? "Abenteuer Leben" testet zwei spannende Alternativen zur klassischen Solaranlage: Ein Hightech-Balkonkraftwerk für Mietwohnungen und ein innovatives Solarziegeldach für Eigenheime.

