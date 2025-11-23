Europas modernster Wasserpark: AquascopeJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 23.11.2025: Europas modernster Wasserpark: Aquascope
93 Min.Folge vom 23.11.2025Ab 12
Der neueröffnete futuristische Wasserpark "Aquascope" in Frankreich soll Erlebnisbad-Herzen höherschlagen lassen! Rutschen-Action trifft auf neuartige, immersive Lichtwelten, die die Besucher in andere Galaxien katapultieren. Kann das moderne Konzept die Profi-Rutschen-Tester überzeugen?
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins