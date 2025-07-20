Der größte Campingplatz der Welt - mit dem Wohnmobil im US-Style durch die WüsteJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 20.07.2025: Der größte Campingplatz der Welt - mit dem Wohnmobil im US-Style durch die Wüste
Folge vom 20.07.2025
Laut Internet campieren in Quartzsite, mitten in der Wüste von Arizona, jedes Jahr zwei Millionen Menschen. Reisereporter Cornel will herausfinden, was diese ganzen Leute in die Wüste treibt. Außerdem erkundet Cornel die Gegend. In Arizona kann man mit Quads durch steile Sand-Dünen rasen. Um die Ecke im kalifornischen Palm Springs warten heiße Quellen und stylische Restaurants. Cornels absolutes Highlight: Ein Flug über die Wüste, in einem Heißluft-Ballon.
