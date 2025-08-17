Abenteuer, Chaos und Auto-Nostalgie - Die verrückteste Rallye der WeltJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 17.08.2025: Abenteuer, Chaos und Auto-Nostalgie - Die verrückteste Rallye der Welt
91 Min.Folge vom 17.08.2025Ab 12
Reporter Raffa und sein Kameramann Bene starten zu einer außergewöhnlichen Reise: Mit einem alten 5er BMW geht es quer durch England, Schottland und Wales - doch dieser Roadtrip ist anders: Die zwei nehmen Teil bei der "Knights auf the Island". Eine besondere Rallye. Kein Rennen gegen die Zeit, sondern eine wilde Achterbahnfahrt voller ungewöhnlicher Herausforderungen ...
