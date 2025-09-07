Quer durch Amerika mit dem ZugJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.09.2025: Quer durch Amerika mit dem Zug
92 Min.Folge vom 07.09.2025Ab 12
Von der Ost- bis zur Westküste. Die USA haben für abenteuerlustige Urlauber viel zu bieten. Wer preiswert reisen will und sich dabei gemütlich zurücklehnen möchte, kann sich mit einem USA-Zugticket quer durchs Land kutschieren lassen. Reporter Raffael probiert's aus und erlebt so manche Überraschung.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins