Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.12.2025: In Eigenregie zum Traumhaus
95 Min.Folge vom 07.12.2025Ab 12
Das Ehepaar Claußen hat nördlich von Bremen ein renovierungsbedürftiges Haus gekauft, doch das Budget für Profis fehlt. Sie wollen das Erdgeschoss in Eigenregie renovieren, obwohl ihre handwerklichen Kenntnisse begrenzt sind. Herausforderungen wie Holzwürmer und Messfehler stellen das Projekt auf die Probe und lassen die Frage aufkommen, ob es am Ende ein Traum- oder Albtraumhaus wird.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins