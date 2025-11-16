Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 16.11.2025: Hobby-Schatzsuche 2025
91 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12
Mit ultrastarken Magneten und hochsensiblen Detektoren begeben sie sich auf die Jagd nach verschollenen, vergessenen oder verlorenen Gegenständen: Hobby-Schatzsucher. Ob im steilen Berghang, oder auf der Spree samt Hausboot - sie sind immer getrieben von der Hoffnung, etwas Wertvolles zu finden, das vielleicht ihr Leben verändert. "Abenteuer Leben am Sonntag" macht sich mit auf die Suche.
Genre:Dokumentation, Unterhaltung
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
