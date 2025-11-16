Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 16.11.2025: Hobby-Schatzsuche 2025

91 Min.Folge vom 16.11.2025Ab 12

Mit ultrastarken Magneten und hochsensiblen Detektoren begeben sie sich auf die Jagd nach verschollenen, vergessenen oder verlorenen Gegenständen: Hobby-Schatzsucher. Ob im steilen Berghang, oder auf der Spree samt Hausboot - sie sind immer getrieben von der Hoffnung, etwas Wertvolles zu finden, das vielleicht ihr Leben verändert. "Abenteuer Leben am Sonntag" macht sich mit auf die Suche.

