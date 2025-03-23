Ein DIY-Terrassendach mit Solar-Zellen: Lohnt sich das?Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 23.03.2025: Ein DIY-Terrassendach mit Solar-Zellen: Lohnt sich das?
Ein DIY-Terrassendach mit Solar-Zellen: Lohnt sich das? Ein Terrassendach, das Schatten spendet und Strom produziert - das wünscht sich Daniel für sich und seine Familie. Der Aufbau ist machbar und spart jede Menge Geld. Also geht Daniel das Projekt mit seinen Freunden an - und fragt sich dabei nicht nur einmal, wie viel Strom das neue Dach am Ende wirklich produziert.
