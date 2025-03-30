Mit der Haustausch-Plattform zum Wunsch-UrlaubsdomizilJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.03.2025: Mit der Haustausch-Plattform zum Wunsch-Urlaubsdomizil
88 Min.Folge vom 30.03.2025Ab 12
Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein: nur 160 Euro Jahresmitgliedschaft und dann so viel Urlaub, wie man möchte. Egal ob Bali, Florida und Bella Italia – die Welt steht einem quasi offen. Sogenannte „Haustausch-Plattformen“ sollen die neue und günstigste Art des Urlaubmachens sein. Unsere Reporterin Judith macht den Test und meldet sich bei der Plattform „Home Exchange“ an.
