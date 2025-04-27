Die Achterbahn "Voltron" in klein im Miniaturwunderland HamburgJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 27.04.2025: Die Achterbahn "Voltron" in klein im Miniaturwunderland Hamburg
93 Min.Folge vom 27.04.2025Ab 12
Gerrit Braun, Chef und Obertüftler des Miniatur Wunderlandes Hamburg, möchte mit seinem Team die weltweit bekannte Achterbahn "Voltron" aus dem Europa-Park Rust im Maßstab 1:87 detailgetreu nachbauen. Damit wäre die Achterbahn rund 4 Meter lang - die größte Miniatur-Achterbahn aller Zeiten. Die ersten Versuche sind noch vielversprechend, doch dann nehmen die Rückschläge zu ...
