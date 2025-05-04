Die größten Geheimnisse im Miniatur WunderlandJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 04.05.2025: Die größten Geheimnisse im Miniatur Wunderland
92 Min. Ab 12
Abenteuer Leben taucht ein in die faszinierende Welt des Miniaturwunderlandes, wo jede Ecke eine neue Überraschung birgt! In der spannenden Enthüllung zeigen wir fünf Highlights und das große Geheimnis dahinter, die selbst die treuesten Fans nicht kennen. Von Stars und Glamour bis hin zu den cleversten technischen Tricks, die das Miniaturwunderland zum Leben erwecken!
