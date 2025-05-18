Die KI entscheidet: Laura testet die Urlaubsplanung mit Künstlicher IntelligenzJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 18.05.2025: Die KI entscheidet: Laura testet die Urlaubsplanung mit Künstlicher Intelligenz
Folge vom 18.05.2025
Ein perfekter Urlaub – geplant von einer Maschine? Abenteuer Leben-Reporterin Laura wagt das Experiment: Eine künstliche Intelligenz übernimmt die komplette Reiseplanung. Von der Wahl des Reiseziels über Flug und Hotel bis hin zu Aktivitäten und Restaurants - alles liegt in den Händen eines Chatbots.
