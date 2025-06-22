Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins Folge vom 22.06.2025
Folge vom 22.06.2025

Suntago in Polen ist Europas größter Indoor-Wasserpark. Die Zahlen sind beeindruckend: Knapp 3.000 Quadratmeter Poolfläche, 35 Rutschen mit 3,2 Kilometer Rutschenlänge, 20.000 Quadratmeter Gartenanlage und über 700 echte Palmen. Doch gigantische Zahlen allein machen noch kein gutes Spaßbad aus. Wie ist die Atmosphäre? Kommt Urlaubsfeeling auf und wieviel Thrill bieten die Rutschen? Das wollen die Youtuber Dania und Kaan für "Abenteuer Leben am Sonntag" herausfinden.

