Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 06.07.2025: Mit dem Wohnmobil durch Thailand – wie gut klappt Camper-Urlaub in Südostasien?
Reisereporter Cornel wagt ein Urlaubs-Experiment: Camping in Thailand – und betritt dabei völliges Neuland. In ganz Thailand gibt es z.B. nur einen Verleih für Wohnmobile. Doch das scheint solide! Aber: was taugen die Campingplätze? Sind Duschen und Toiletten auf einem guten Hygiene-Level? Und: ist Wild-Camping am Strand erlaubt? Und Cornel fährt mit dem Camper sogar direkt in die Innenstadt der Mega-Metropole Bangkok.
