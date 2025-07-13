Nie mehr rausgehen: Das größte Wohnhaus der Welt steht in ChinaJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.07.2025: Nie mehr rausgehen: Das größte Wohnhaus der Welt steht in China
91 Min.Folge vom 13.07.2025Ab 12
Im größten Wohngebäude der Welt, dem Regent International Hangzhou, bestreiten 20.000 Bewohner gemeinsam ihren Alltag. Ein gigantisches Bauwerk, das alles bietet: von Shops und Restaurants bis hin zu Erholung. Und alles direkt vor der Wohnungstür!
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins