Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 19.01.2025: Wasserrutschen-Spaß der Superlative!
Folge vom 19.01.2025
Der "Land of Legends" Wasser- und Freizeitpark in Belek, bei Antalya, eröffnet mit dem Turtle Coaster einen der längsten Wasserrides der Welt: Über 450 Meter lang und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 28 Kilometern pro Stunde schießen die Gäste in einer rasanten Berg- und Talfahrt durch die bunten Kunststoffröhren. Der Siam Park auf Teneriffa legt noch einen drauf: Saifa ist eine High-Speed Race-Wasserrutsche! In zwei parallelen Röhren kann man sich spannende Rennen liefern.
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Copyrights:© Kabel Eins