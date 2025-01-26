Camping-Trip: Australien für wenig GeldJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 26.01.2025: Camping-Trip: Australien für wenig Geld
92 Min.Folge vom 26.01.2025Ab 12
Mit nichts als einem gemütlichen Wohnmobil und einem entschlossenen Budget in der Tasche stürzt sich "Abenteuer Leben"- Reporter Raphael Lauer kopfüber in eine Woche voller atemberaubender Erlebnisse in Australien. Die Reise führt durch abgeschiedene Ecken des Outbacks zu aufregenden Abenteuern im Niemandsland, über eine Wüstensafari mit dem Quad, an die traumhaften Surfer Strände der Ostküste, zum Gold schürfen im Fluss und zu vielen anderen Aussie-Highlights rund um Sydney.
