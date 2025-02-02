Reise-Reporter Cornel Bunz auf Erlebnistrip in TexasJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.02.2025: Reise-Reporter Cornel Bunz auf Erlebnistrip in Texas
89 Min.Folge vom 02.02.2025Ab 12
Cornel Bunz will so cool und kernig werden wie Konny Reimann. Darum macht der "Abenteuer Leben"- Reporter einen Cowboy-Kurs und einen Roadtrip durch die texanische Prärie. Und diese Reise ist anders als alle bisherigen von Cornel, denn Texas hat seine ganz eigenen Gesetze und Regeln! Außerdem hat Cornel eine ganze Liste an Cowboy-Aufgaben, die auf ihn warten: Vom "Hayride" und Lasso-Werfen über einen wilden Galopp-Ritt durch staubiges Land bis hin zum Bullen-Bezwingen.
