Folge vom 09.02.2025: Möbel aus Schrottautos: Mercedes-Schreibtisch und Suzuki-Bar
Martin Schlund ist Möbelbauer und macht aus alten Schrottautos schicke neue Schreibtische, Sofas oder sogar Betten. Seine Möbel sind Einzelstücke, alles in mühevoller Handarbeit gefertigt. Diesmal hat er gleich zwei Spezialaufträge: Christiane Puhl kann ihren Familien-Suzuki einfach nicht verschrotten: Er soll ein zweites Leben bekommen.
