Vom Feuerwehrauto zum CamperJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 07.06.2026: Vom Feuerwehrauto zum Camper
92 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12
Dennis und Dominik wollen ein rund 40 Jahre altes Feuerwehrauto in einen autarken Camper umbauen - mit nur 10.000 Euro Budget. Vom erhöhten Dach bis zur kompletten Innenausstattung stemmen die beiden Hobby-Handwerker alles selbst. Gelingt der Umbau - oder geht der Camper-Traum am Ende in Flammen auf?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2014, Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 14, Season 2014, Season 2019: kabel eins