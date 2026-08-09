Schrebergärten: Großes Glück auf kleiner Parzelle!Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 09.08.2026: Schrebergärten: Großes Glück auf kleiner Parzelle!
89 Min.Folge vom 09.08.2026Ab 12
In Rostock träumen die Kleingärtner Josie und Danny von eigenem Gemüse und Erholung pur - doch ihre Liebes-Laube bröckelt. In Hamburg will Björn mit seinem Kumpel Hendrik eine gemütliche Sitzecke in seiner Hütte bauen. Doch statt Parzellen-Paradies warten auf die Schrebergärtner jede Menge Probleme.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins