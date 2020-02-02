Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 02.02.2020: Der Weg der Kokosnuss
91 Min.Folge vom 02.02.2020Ab 12
"Abenteuer-Reporter"-Alex Königs hat sich auf den Weg nach Indien gemacht, um die Spur der Kokosnuss zu verfolgen und stellt am eigenen Leibe fest, so leicht kommt man an die tollen Früchte nicht heran. Und: Wie viel Japan steckt überhaupt in unserem Supermarktsushi? / Der Apfel - das liebste Obst der Deutschen. Apfelkompott gilt als Königsklasse der Apfelverarbeitung - aber warum? Auf der Suche nach der Antwort geht es nach Wesendahl, 20 Kilometer östlich von Berlin.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins