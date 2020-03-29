Ungewöhnliche Jobs weltweit: Schlangenfänger, Essigpapst & Mönch-BarkeeperJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 29.03.2020: Ungewöhnliche Jobs weltweit: Schlangenfänger, Essigpapst & Mönch-Barkeeper
91 Min.Folge vom 29.03.2020Ab 12
„Abenteuer Leben Spezial“ präsentiert die Top 8 der ungewöhnlichsten Jobs weltweit. In Simbabwe ist Giftschlangenalarm im Vorgarten Alltag – und Ben Vermeulen gilt als der bekannteste Schlangenfänger des Landes. Doch er tötet keine Tiere, denn die Schlangen dienen einem besonderen Zweck. Außerdem: ein Bananenkurier, ein Barkeeper-Mönch, der Cocktails zum Gebet mixt, und Erwin Gegenbauer – der „Essigpapst“, dessen Essige auf den Speisekarten der besten Küchen der Welt stehen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins