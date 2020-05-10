Seltsame Hobbys: Goldrausch, Barbie-Sammlung & Flugzeug im GartenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 10.05.2020: Seltsame Hobbys: Goldrausch, Barbie-Sammlung & Flugzeug im Garten
90 Min.Folge vom 10.05.2020Ab 6
Manche Menschen gehen für ihr Hobby wirklich all-in: „Abenteuer Leben“ trifft echte Originale mit außergewöhnlichen Leidenschaften. Thomas Schade schürft Gold – mitten in Deutschland – und betreibt sogar ein eigenes Goldmuseum. Danach geht es nach Lappland: Rund 500 Teilnehmer aus 21 Nationen kämpfen dort um den Titel „bester Goldschürfer der Welt“. Außerdem: skurrile Sammel-Leidenschaften von Barbiepuppen bis hin zu Toiletten – und ein Flugzeug im Garten.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Kabel Eins