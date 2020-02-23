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Abenteuer Leben Spezial

Hurra Karneval! Krapfen, Fingerfood & die besten Kater-Tricks

Kabel EinsFolge vom 23.02.2020
Hurra Karneval! Krapfen, Fingerfood & die besten Kater-Tricks

Hurra Karneval! Krapfen, Fingerfood & die besten Kater-TricksJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 23.02.2020: Hurra Karneval! Krapfen, Fingerfood & die besten Kater-Tricks

91 Min.Folge vom 23.02.2020Ab 12

Helau und Alaaf: Karneval ist die 5. Jahreszeit – und gefeiert wird natürlich mit gutem Essen! In dieser Folge dreht sich alles um Fettgebäck-Klassiker wie Krapfen, Mutzen, Kringel oder Schrauben: Wer liebt was am meisten in Deutschland? Außerdem gibt’s Party-Fingerfood zum Nachmachen, darunter Crispy Chicken und eine Karnevals-Challenge. Und weil nach der Party vor dem Kater ist: die besten Tricks und Tipps gegen den Morgen danach.

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