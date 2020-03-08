Wahre Typen: Flugzeug im Vorgarten, Waldküche & Bierflaschen-RekordJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 08.03.2020: Wahre Typen: Flugzeug im Vorgarten, Waldküche & Bierflaschen-Rekord
91 Min.Folge vom 08.03.2020Ab 12
Sie sind schräg, kreativ und absolut einzigartig: „Abenteuer Leben“ trifft wahre Typen rund um die Welt. Da ist der Mann mit dem verrücktesten Vorgarten Deutschlands – inklusive Privatflugzeug. Außerdem geht es mit Sternekoch Stefan Wiesner in die Natur: Er kocht mit allem Essbaren, was Wald und Wiese hergeben. Und auch Uwe Schulz-Ebschbach ist ein echtes Unikat: Er lebt in einem Schloss, ist extrem kreativ und besitzt die größte Bierflaschensammlung der Welt.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins