Gold, Diamanten, Smaragde: Schatzsuche unter ExtrembedingungenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 16.02.2020: Gold, Diamanten, Smaragde: Schatzsuche unter Extrembedingungen
91 Min.Folge vom 16.02.2020Ab 12
Voller Sprengstoff, Mega-Bohrer und höllischer Hitze: „Abenteuer Leben“ begleitet die Suche nach den wertvollsten Schätzen der Welt. Von streng gesicherten Anlagen in Dubai auf Goldsuche, tief in den Dschungel der kolumbianischen Anden zu Smaragden im Gestein, bis zur russischen Bohrinsel im Kaspischen Meer, wo schwarzes Gold gefördert wird. Dazu: Diamanten in Sibiriens größten Minen, Silber für einen einzigen Ring und bunte Saphire aus Sri Lanka.
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH & © Season 2023: Videorechte: Kabel Eins, Bildrechte: Kabel Eins