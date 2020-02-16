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Abenteuer Leben Spezial

Gold, Diamanten, Smaragde: Schatzsuche unter Extrembedingungen

Kabel EinsFolge vom 16.02.2020
Gold, Diamanten, Smaragde: Schatzsuche unter Extrembedingungen

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Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 16.02.2020: Gold, Diamanten, Smaragde: Schatzsuche unter Extrembedingungen

91 Min.Folge vom 16.02.2020Ab 12

Voller Sprengstoff, Mega-Bohrer und höllischer Hitze: „Abenteuer Leben“ begleitet die Suche nach den wertvollsten Schätzen der Welt. Von streng gesicherten Anlagen in Dubai auf Goldsuche, tief in den Dschungel der kolumbianischen Anden zu Smaragden im Gestein, bis zur russischen Bohrinsel im Kaspischen Meer, wo schwarzes Gold gefördert wird. Dazu: Diamanten in Sibiriens größten Minen, Silber für einen einzigen Ring und bunte Saphire aus Sri Lanka.

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