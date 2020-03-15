Pasta wie bei Nonna: Die Geheimnisse der italienischen KücheJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 15.03.2020: Pasta wie bei Nonna: Die Geheimnisse der italienischen Küche
89 Min.Folge vom 15.03.2020Ab 12
Italienische Küche ist die beliebteste in Europa – doch was steckt wirklich hinter ihrem Erfolg? „Abenteuer Leben“ lüftet 7 große Geheimnisse der italienischen Küche und reist dafür nach Parma: Heimat von Parmaschinken, Mortadella und Parmigiano Reggiano. Vor den Toren der Stadt steht außerdem die größte Pasta-Fabrik der Welt. Was ist das Erfolgsgeheimnis des Produzenten? Und auch dem Kultklassiker Pesto Genovese geht die Sendung auf den Grund: Was macht das Original eigentlich aus?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2020-2021: Kabel Eins & © Season 2020: Janus TV GmbH