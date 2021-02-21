Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 21.02.2021: Der Weg des Matjes
89 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 12
Hinter vielen Lebensmitteln aus dem Supermarkt steckt bedeutend mehr, als man erwarten möchte. Matjes zum Beispiel: Welcher Fisch darf sich so nennen? Wann, wo und wie wird er gefangen? Und was passiert nach dem Fang mit ihm? Außerdem: Die Jackfrucht als Fleischersatz ist für Vegetarier und Veganer längst kein Geheimtipp mehr. Woher kommt die Frucht und wie sieht ihr Weg zu uns aus? Und: Wieso könnte die Blutorange bald aussterben? Wie wird Worcester-Soße hergestellt?
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Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins