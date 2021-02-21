Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben Spezial

Der Weg des Matjes

Kabel EinsFolge vom 21.02.2021
Der Weg des Matjes

Der Weg des MatjesJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben Spezial

Folge vom 21.02.2021: Der Weg des Matjes

89 Min.Folge vom 21.02.2021Ab 12

Hinter vielen Lebensmitteln aus dem Supermarkt steckt bedeutend mehr, als man erwarten möchte. Matjes zum Beispiel: Welcher Fisch darf sich so nennen? Wann, wo und wie wird er gefangen? Und was passiert nach dem Fang mit ihm? Außerdem: Die Jackfrucht als Fleischersatz ist für Vegetarier und Veganer längst kein Geheimtipp mehr. Woher kommt die Frucht und wie sieht ihr Weg zu uns aus? Und: Wieso könnte die Blutorange bald aussterben? Wie wird Worcester-Soße hergestellt?

Alle verfügbaren Folgen