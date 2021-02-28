Die skurrilsten "Jugend kann nicht kochen" Fälle mit Achim MüllerJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben Spezial
Folge vom 28.02.2021: Die skurrilsten "Jugend kann nicht kochen" Fälle mit Achim Müller
91 Min.Folge vom 28.02.2021Ab 12
Schweinebraten, Roulade, Eisbein und Erbsenpüree - viele essen diese deftigen Gerichte gern, aber sie selbst zubereiten, fällt dem ein oder anderen ziemlich schwer. Chefkoch Achim Müller, Berliner Schnauze und Herausforderer, behauptet frech: Die Jugend von heute kann nicht mehr kochen. Ob es heute etwas Genießbares zu essen geben wird? In dieser Spezialfolge findest du die skurrilsten Kochabenteuer von Achim und der Jugend.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation, Kochen
Produktion:DE, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins