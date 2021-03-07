Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 07.03.2021
91 Min.Folge vom 07.03.2021Ab 12

Die Zubereitung von saftigen Burgern mit selbstgemachten Patties, Burgerbrötchen und Curly Fries ist für Chefkoch Achim Müller ein Kinderspiel - doch wie schlagen sich seine heutigen Kandidaten? Außerdem dürfen sich die Nachwuchsköche an Pizza, Schaschlik-Spießen, Kartoffelsalat mit Buletten und der Zubereitung von Flammkuchen versuchen.

