So wertvoll ist Schrott wirklichJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 26.08.2026: So wertvoll ist Schrott wirklich
42 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 12
Schrott ist längst kein Abfallprodukt mehr, sondern Teil eines milliardenschweren Rohstoffgeschäfts. Beim Hoffmann Schrott- und Metallhandel in Germersheim wird Altmetall angenommen, sortiert, aufbereitet und zurück in den industriellen Kreislauf gebracht. Während der Großteil der Ware von Unternehmen stammt, liefern auch vereinzelt Privatpersonen ihre Metalle an. Doch wie lukrativ ist dieses Geschäft wirklich für Händler und die Industrie? Und welche Metalle bringen besonders viel Geld?
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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