Grill-Highlights: Top 5 Burger, die überzeugen!
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 06.01.2026: Grill-Highlights: Top 5 Burger, die überzeugen!
41 Min.Folge vom 06.01.2026Ab 12
Grillchampion Klaus Breinig präsentiert die Top 5 seiner neuesten Burger-Kreationen: von Fleisch über Fisch bis zu Garnelen. Zwei Burgerfans testen die ungewöhnlichen Kreationen mit Toppings wie Erdnussflips, Oliven und Nüsse. Auf ihren Tellern landen die Burger: „Italian Stallion“, „Fish n Chips“, „Champion Chicken“, „Peanut Bagel“ und der „Oklahoma Double Smash“. Welches Grill-Highlight wird zum Favoriten?
Genre:Dokumentation, Unterhaltung, Wissenschaft
Produktion:DE, 2012
12
