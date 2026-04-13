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Abenteuer Leben täglich

Spargel mal anders: Der große Hack-Check

Kabel EinsFolge vom 13.04.2026
Spargel mal anders: Der große Hack-Check

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 13.04.2026: Spargel mal anders: Der große Hack-Check

43 Min.Folge vom 13.04.2026Ab 12

Zur Spargelsaison wird es bei Profikoch Achim Müller kreativ: In seinem Hack-Check nimmt er ausgefallene Internetrezepte unter die Lupe – von herzhaften Ideen wie einem Spargel-Schnitzel-Burger bis hin zu süßen Varianten wie Kaiserschmarrn mit Spargel. Grüner und weißer Spargel stehen dabei gleichermaßen im Fokus. Auch ungewöhnliche Kombinationen wie Spargelsalat mit Gnocchi oder gefüllte Käsefladen werden getestet. Nebenbei verrät Achim praktische Tipps für die perfekte Zubereitung.

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