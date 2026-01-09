Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben täglich

Zwischen Tacos und Mariachi: Achim Müller erlebt Mexiko City

Folge vom 09.01.2026
Zwischen Tacos und Mariachi: Achim Müller erlebt Mexiko City

Folge vom 09.01.2026: Zwischen Tacos und Mariachi: Achim Müller erlebt Mexiko City

43 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12

Zum ersten Mal reist Meisterkoch Achim Müller nach Mexiko City – und ist sofort begeistert. Zwischen Mariachi-Klängen, farbenfrohen Märkten und quirligem Großstadtleben taucht er tief in die Metropole ein. Gemeinsam mit Food-Journalistin Natalia erkundet er den riesigen Central de Abasto, probiert außergewöhnliches Streetfood, besucht Partyboote in Xochimilco und erlebt das pulsierende Nachtleben im Szeneviertel Roma. Eine Reise voller Geschmack, Farben und Emotionen.

