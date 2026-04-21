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Abenteuer Leben täglich

Outlet-Shopping im Test: So viel spart man wirklich

Kabel EinsFolge vom 21.04.2026
Outlet-Shopping im Test: So viel spart man wirklich

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 21.04.2026: Outlet-Shopping im Test: So viel spart man wirklich

42 Min.Folge vom 21.04.2026Ab 12

Outlet-Shopping verspricht große Marken zu kleinen Preisen - doch wie viel spart man wirklich? Wir besuchen zwei Outlets: eines mit Mode, Deko und Kaffee, das andere mit Fokus auf Kleidung und Schuhe. Vor Ort vergleichen wir Preise, Angebote und Atmosphäre. Welche Schnäppchen lassen sich finden? Und was sagen Kundinnen zu Auswahl, Qualität und Ersparnis?

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