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Abenteuer Leben täglich

TEMU Küchengeräte im Check

Kabel EinsFolge vom 14.07.2026
TEMU Küchengeräte im Check

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Abenteuer Leben täglich

Folge vom 14.07.2026: TEMU Küchengeräte im Check

42 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Shoppen wie ein Milliardär - wirklich? Der chinesische Online-Händler TEMU wirbt mit extrem günstigen Preisen und viel Auswahl um Kunden in Deutschland. Aber wie gut ist es um Qualität und Sicherheit der angebotenen Produkte bestellt? "Abenteuer Leben täglich" hat genau das getestet und vier verschiedene Küchengeräte vom Handmixer bis zur Knetmaschine zusammen mit Chefkoch Stefan Kölsch getestet.

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