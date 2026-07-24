Achim Müller entdeckt VenedigJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben täglich
Folge vom 24.07.2026: Achim Müller entdeckt Venedig
43 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Für Chefkoch Achim Müller geht ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung: Seine erste Reise nach Venedig. Zwischen Kanälen, historischen Palazzi und weltberühmten Sehenswürdigkeiten entdeckt er den besonderen Rhythmus der Lagunenstadt. Gemeinsam mit seinem Kollegen Giancarlo Bellino besucht er den traditionsreichen Fischmarkt, auf dem seit Jahrhunderten frische Zutaten gehandelt werden. Mit Vongole im Gepäck geht es zurück an den Herd – authentisch, genussvoll und mit einer Prise Dolce Vita.
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Genre:Verbraucherinformation, Dokumentation
Produktion:DE, 2012
Altersfreigabe:
12
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